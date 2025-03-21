Yeni tarifeler, büyüme tahminlerini aşağı çekti
Ticaret politikalarında artan belirsizliklerin kısa ve orta vadede uluslararası ticaret üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğine işaret edilirken, UNCTAD Uluslararası Ticaret ve Emtialar Direktörü Luz Maria De la Mora, “Gümrük vergisi gibi tek taraflı politikalar görmeye devam edersek, küresel ekonominin büyüme hızı yavaşlayabilir” dedi.
Küresel ekonomi ve ticarette büyümenin ABD’nin yeni gümrük tarifeleri ve bunlara karşı açıklanan misilleme adımları nedeniyle hız kesebileceği öngörülürken, artan korumacı politikalar ticaret dinamiklerinde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk olarak Çin, Meksika ve Kanada’ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin ardından, çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25’lik gümrük vergisi uygulaması da yürürlüğe geçen hafta itibarıyla yürürlüğe girdi. Çin ve Kanada, ABD’ye karşı misilleme tarifeleri açıklarken, Meksika da karşılık vereceğini duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) ise çelik ve alüminyum ithalatına getirilen gümrük vergilerinin ardından, ABD’ye karşı 26 milyar euroluk misilleme tarifeleri uygulayacağını açıkladı. Trump, ABD’nin ticaret açığını azaltmak ve ulusal ekonomik çıkarlarını korumak için tarifeleri bir araç olarak görürken, söz konusu tarifelerin uygulandığı ülkeler kadar ABD ekonomisi ve küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı öngörülüyor.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bu hafta yayımladığı ara dönem Ekonomik Görünüm raporunda, ticaret savaşları ve bunun yarattığı belirsizlikler nedeniyle bu yıl ve 2026’ya ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. OECD, küresel ekonominin bu yıl %3,1 ve 2026’da %3 büyüyeceğinin tahmin etti.
“Korumacılık ticareti sekteye uğratabilir’’
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ABD’nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme beklentisini %2,6’dan %2,3’e, gelecek yıl için beklentisini ise %2,3’ten %2,2’ye indirdi. Fitch Ratings, ABD için 2025 büyüme tahminini de %2,1’den %1,7’ye, 2026 öngörüsünü de %1,7’den %1,5’e indirdi.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ticaret politikasındaki belirsizlikler ve açıklanan gümrük tarifelerinin orta vadede ticaret üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulunurken, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’ndan (UNCTAD) da benzer bir uyarı geldi. UNCTAD, son Küresel Ticaret Güncellemesi raporunda, ticaretin güçlü kalmayı sürdürmesine rağmen 2025’e ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret ederek, korumacılık ve değişen ticaret stratejilerinin küresel ticareti sekteye uğratabileceğini bildirdi.
“Temel sebep belirsizlik”
UNCTAD Uluslararası Ticaret ve Emtialar Direktörü Luz Maria De la Mora, küresel ticaretin 2024’te %3,7 büyüdüğünü söyleyerek, “Aynı zamanda ticarette ve küresel ekonominin büyümesinde bir yavaşlama gözlemliyoruz. Bizce bunun temel sebeplerinden biri, belirsizlik yaratan politika değişiklikleri.
Bu, endişeli olduğumuz bir konu. Küresel ekonomi de geçen yıl % 3’ün üzerinde büyüdü. Eğer daha fazla gümrük vergisi gibi tek taraflı politikalar görmeye devam edersek, bu durum küresel ekonominin hızını yavaşlatabilir. Tüm üye ülkelere çok taraflılık ve uluslararası ticaret sisteminin kurallarının, ticaretin ivme kazanması için ihtiyaç duyulan kurallar olduğunu açıklamaya çalışıyoruz” dedi.
De la Mora, Kanada ve Çin’in ABD’yi tarifeler nedeniyle DTÖ’ye şikâyet etmesine ilişkin görüşünü de paylaşırken, temyiz organı olmadığı için DTÖ’deki ihtilaf çözüm mekanizmasının hâlihazırda işlevsiz olduğunu ancak üye devletlerin çok taraflı ticaret sistemindeki tüm mevcut mekanizmaları kullanması gerektiğini belirtti.
“Gelişmekte olan ülkeler daha dayanıklı”
De la Mora, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere bölgesel ticaret açısından dayanıklılığın arttığı ve geçen yıl gelişmekte olan ülkeler arasında ticarette yaklaşık %4’lük büyüme görüldüğü bilgisini paylaştı. Uluslararası ticaretin ve sistemin kurallarının, gelişmekte olan ülkelerin ticaretten aldıkları payı koruyabilmeleri için çok önemli olduğunu vurgulayan De la Mora, tüm gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ticarete katılmaya ve ticaretin faydalarından yararlanmaya devam etmeleri için kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini desteklenmesinin kritik olduğunu sözlerine ekledi.