Yeni yol haritası hazırlandı TROY’un kapsama alanı genişliyor

Finansal İstikrar Komitesi’nin 6’ncı toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu TROY’un yaygınlığının artırılmasına yönelik yol haritası üzerinde çalışıyor. TROY banka kartı veya kredi kartı almayı isteyen her tüketicinin, istisnasız bu ürüne ulaşabilmesi amacı doğrultusunda bankaların tüm satış kanallarında TROY Banka Kartı ve TROY Kredi Kartı’nı ayrıştırarak başvuru altyapısı sağlamasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Ticari kartlara ve Kızılay Kart'a TROY logosu gelecek

Emeklilere ve kamu çalışanlarına verilecek bireysel kartların, çiftçilere yönelik tarım kesiminde kullanılan kartların, esnaf ve KOBİ’lere ilişkin ticari kartların TROY logolu verilmesi hedefleniyor. Bu hedefe yönelik ilgili bakanlıklarla ortak çalışmalar yürütülüyor. Türkiye Kızılay Derneğinin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanan Kızılay Kart’ın da TROY kart olmasına yönelik çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Türkiye’de faaliyet gösteren üye iş yeri anlaşması yapan bütün bankalar TROY üyesi. Buna ek olarak Discover ödeme şeması işbirliği aracılığı ile sunulan kartlar ile dünyanın 185 ülkesinde yaklaşık 41 milyonun üzerinde iş yerinde ve 1,9 milyon ATM’de geçiyor.