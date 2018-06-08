Yeniden yapılandırmaya 771 bin başvuru

08 Haziran 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmada son rakamları paylaştı.

Ağbal TRT Haber canlı yayınında yapılan açıklamada, "2.5 milyon vergi ödeyen esnafımız var. Yeniden yapılandırma tarihi bir fırsat. 750 bin basit usul mükellefinin 400 binin değişik türde borçları var. Tüm borçlarını çok cazip bir şekilde yapılandırıyoruz. Geçmişten ödeyemediği borçlarını 36 ay taksitlendiriyoruz, davaları sonlandırıyoruz, işletme kayıtlarını düzeltiyoruz, geçmişe dahil vergi incelemesinde matrah arttırımı getiriyoruz. Bugün itibariyle 771 bin 346 başvuru aldık" bilgilerini paylaştı.

Ağbal, 2018'de bir esnaf bir çalışan aldığında, gelir vergisi ve sosyal güvenlik primini devletin ödeyeceğini ifade etti.

Bakan Ağbal, kadın, genç ve engelli istihdam eden esnafın 18 ay destek alacağına işaret etti.

Maliye Bakanı, şoför esnafına ÖTV desteğinin 2019 yılına kadar devam edeceğini söyledi.

Ağbal, yazar kasaların ömrü dolana kadar kullanımlarının devam edeceğine işaret etti.