YEO, KAP'a bildirdi! Makedonya'nın rüzgar enerji santralini Türkler inşa ediyor

YEO, Kuzey Makedonya'da kurulacak rüzgar enerji santrali için Kaltun Enerji DOO Skopje ile ortak çalışama yürüteceğini duyurdu. Firma, ortaklığın ve projenin şirketin ciro ve karlılığı için olumlu etki yaratmasını beklediklerini açıkladı.

Projede birçok görevi üstlenecek

YEO, 44MW Rüzgar Enerji Santrali projesinde dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma gibi görevlerde yer alacağı bildirildi.

Sözleşme bedeli açıklandı

Yeni ortalıkla ilgili KAP'a bildiride bulunan YEO'nun açıklamasında şu cümleler yer aldı:

Şirketimiz ile Kaltun Enerji DOO Skopje arasında Kuzey Makedonya'da kurulacak 44MW Rüzgar Enerji Santrali'nin elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapımı (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) amacıyla, 6.450.000 EUR+KDV bedelle sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.