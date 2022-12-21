Yerli doğal gazda geriye sayım başladı

Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle birlikte Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin doğal gazda yüzde 99’un üzerinde bağımlı bir ülke olduğuna işaret ederek “Cumhuriyetimizin 100 yılında Türkiye Yüzyılı’nda milletimizin hasretle beklediği kendi gazımızı insanımızla buluşturmak için artık geriye sayım başladı, devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın mart ayı gibi bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Halihazırda şu anda işte yağmur altında biz buradayız. Şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8 bin personelimiz var, çalışıyor. 51 gemi ile deniz tarafındaki çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Cuma günü Silivri’de deniz alanlarındaki Avrupa’nın en büyük doğal gaz depolama tesisinin hizmete açıldığını hatırlatan Dönmez, “Kara sahalarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da komisyon üyeleriyle Türkiye’nin enerji üssünün inşa ediliyor olduğunu gördüklerini anlattı.

Sürecin son derece iyi ve doğru yönetildiğini gördüklerini kaydeden Altunyaldız, şöyle konuştu:

“Sürecin 2023 ilk çeyreğine dönük adımların gerçekten çok önemli bir şekilde ve sonuca gidecek şekilde 2023 çeyreğinde inşallah sisteme gazı verecek şekilde yürütüldüğünü gördük. Türkiye’nin enerji üssünün inşa edildiğini gördük. Türkiye’nin gaz ihtiyacının çok büyük ölçüde belirlenen zaman diliminde ülkemize sunulacağını gördük.”