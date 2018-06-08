Yerli otomobil, emsallerinden yüzde 5 daha ucuz olacak

08 Haziran 2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili, "Projenin temel parametreleri ortaya çıktı. 3,2 milyar euroluk bir yatırım yapacağız. 200 bin araç üretim kapasitesine ulaşacak bir tesis olacak. 5 model araç olacak. Araç, başından beri düşündüğümüz elektrikli araç olacak." dedi.

Özlü, "Uzun vadede yaklaşık 50 milyar euroluk gayri safi milli hasılaya katkı sağlayacak bir proje. Bu projede doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 20 bin istihdam sağlayacağız." diye konuştu.

'Orta, üst sınıfa hitap edeceğiz." diyen Özlü, şunları söyledi:

"Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek. Daha çok B ve C segmentinde bir araç düşünüyoruz. Emsallerinden daha ucuz olacak. Emsallerinden en az yüzde 5 daha ucuz olmasını hedefliyoruz. Emsallerinden daha kaliteli bir araç yapmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA