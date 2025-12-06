Yılan balığı ticaretinin kısıtlanması teklifi reddedildi

Nesli tükenmekte olan türlerin uluslararası ticaretini düzenleyen Washington Sözleşmesi'nin tarafları, 4 Aralık 2025 tarihinde Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir toplantı düzenledi.

Tehlike altındaki yabani hayvan ve bitki türlerinin ticaretini düzenleyen Washington Sözleşmesi (CITES) kapsamında yapılan konferansta, tüm yılan balığı türlerine yönelik ticaret kısıtlamaları resmen reddedildi.

Sözleşmenin uzman panelinde yapılan oylamada yaklaşık 100 ülke öneriye karşı çıkarken, yalnızca 35 ülke lehte oy kullandı.

AB genişletilmiş koruma istedi

Halihazırda Avrupa yılan balıkları CITES kapsamında koruma altında bulunurken, AB bu önlemlerin Japon yılan balıklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. AB, tüm yılan balığı türlerinin sözleşmenin Ek II listesine alınmasını önerdi. Bu liste, ticaretin sıkı biçimde denetlenmemesi halinde türlerin yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği canlıları içeriyor. AB, özellikle Japon yılan balığı popülasyonlarında ciddi bir düşüş yaşandığını savundu.

Japonya teklife karşı çıktı

Dünyanın en büyük yılan balığı tüketicilerinden biri olan Japonya ise teklife sert şekilde karşı çıktı. Ülke, iç tüketiminin yaklaşık yüzde 70’ini Çin ve diğer ülkelerden yapılan ithalatla karşılıyor. Japon yetkililer, önerilen kısıtlamaların yeterli bilimsel kanıta dayanmadığını ve Japon yılan balıklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olmadığını öne sürdü.

Japonya ayrıca, AB’nin Avrupa yılan balıklarının yasa dışı olarak Japon yılan balığı gibi pazarlanabildiği iddiasına karşılık, türlerin genetik tarama yöntemleriyle ayırt edilebildiğini savundu.

Fiyat artışlarına yol açabilecekti

Öneri kabul edilseydi, yılan balığı ihracatı için menşe ülkelerden özel izin alınması gerekecek, bu da bürokratik yükü artırarak lojistik süreçleri yavaşlatacak ve özellikle Japonya’da fiyat artışlarına yol açabilecekti. Reddedilen karar, bu risklerin şimdilik önüne geçmiş oldu.