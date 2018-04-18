"Yıldız Holding borcunu 8 yıl vadeye yayacak"
Reuters'a konuşan kaynaklar, Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyarının ciddi teminatlar alınarak yapılandırmaya hazırlandığını söyledi.
Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolarlık borcunun 6,5 milyarının ciddi teminatlar alınarak yapılandırmaya hazırlandığı bildirildi.
Reuters'a konuşan iki kaynak, sürecin önümüzdeki hafta sonlanmasının beklendiğini söyledi.
Habere göre 4+4 toplam 8 yıl vadeli olacak şekilde borçlar yeniden yapılandırılacak, 4
yılın sonunda finansal test yapılacak. Holding, Türkiye'deki tüm taşınmazlarını da teminat olarak gösterecek.
Kaynaklara göre, içeride şirkete ait hemen hemen tüm gayrimenkuller teminat olarak alınıyor, yurt dışındaki şirketlerden de ciddi teminatlar alınıyor.
Yıldız Holding'den açıklama
Yıldız Holding’den konu ile ilgili yapılan açıklamada ise "Uzun vadeli kredilerde ve sendikasyon anlaşmalarında bilindiği üzere teminat verilmesi bu sürecin bir parçasıdır. Konuyla ilgili süreç normal seyrinde devam ediyor” denildi.
Yıldız Holding'ten 7 milyar dolarlık yapılandırma
Kaynak: Reuters