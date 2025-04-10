Yılın ilk çeyreğinde Malatya kayısısının ihracat hacmi 90 milyon doları aştı

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da talep görmeye devam ediyor. Döviz getirisiyle Malatya'yı sevindiren kayısıdan, yılın ilk çeyreğinde 20 bin ton dış satım gerçekleşirken, 93 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki gerginlik, Rusya ve Ukrayna'daki sıcak savaş gündemdeki yerini koruyor. Bir taraftan da Amerika'da bir yönetim değişikliği oldu. Yeni yönetimin ekonomik anlamda vergilerle ilgili aldığı karar, dünyayı yeni bir durgunluğa sürüklüyor. Buna rağmen, mart ayında kayısıda 6 bin 500 tonun üzerinde ihracat ve 30 milyon doların üzerinde gelir elde ettik" dedi.

"Yeni mahsul hasadına hazırlık yapıyoruz"

Depremin yarattığı olumsuz etkilerin Malatya'da yavaş yavaş ortadan kalktığına işaret eden Özcan sözlerine şöyle devam etti: Yılın ilk çeyreğinde 20 bin ton ihracat gerçekleşti ve 93 milyon dolar gelir elde ettik. Bu, şehrin ekonomisi açısından çok önemli. Yeni mahsule de hazırlanıyoruz. Elde edilen gelirle, yeni mahsul hasadına yönelik hazırlık yapıyoruz. Bahçelerimizde, hastalıklarla mücadele açısından da yoğun bir çalışma var" dedi.