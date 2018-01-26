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Yılın ilk ihracat rakamları Sakarya'da açıklanacak

TİM, 2018 yılının ilk ihracat rakamlarını 1 Şubat'ta saat 10:30'da açıklayacak.

Yılın ilk ihracat rakamları Sakarya'da açıklanacak
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2018 yılının ilk ihracat rakamlarını, ihracatın lokomotifi otomotiv sektörü temsilcilerinden Toyota'nın Sakarya Fabrikası'nda 1 Şubat Perşembe günü düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklayacak.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ve Toyota Genel Müdürü Hiroshi Kato'nun konuşma yapacağı toplantı saat 10:30'da başlayacak.

TİM Toyota ihracat

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