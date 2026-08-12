Yıllardır kapalıydı: Nusaybin-Kamışlı sınır kapısı yeniden açılıyor

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suriye İş Konseyi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iş dünyası ve ticaret müşavirlerinin katılımıyla çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya başkanlığındaki toplantıya Şam ve Halep ticaret müşavirleri, Konsey Üyesi Zeki Haşimoğlu ile iş insanları katıldı.

Yeni adımlar masada

Toplantıda Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırım fırsatları ve yeni iş birlikleri ele alındı. Önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan heyet ziyaretleri ile Şam'daki fuarlar da görüşülen konular arasında yer aldı.

Toplantının öne çıkan başlığı ise Nusaybin-Kamışlı Sınır Kapısı oldu. Suriye tarafından aktarılan bilgiye göre, kapının yaklaşık üç ay içerisinde yeniden faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Güneydoğu'nun ticaretini doğrudan etkileyebilir

Kapının yeniden açılması halinde Türkiye ile Suriye arasındaki kara yolu taşımacılığında yeni bir güzergah devreye girecek. Özellikle Mardin ve çevre illerde faaliyet gösteren ihracatçı ve taşımacılık şirketleri açısından önem taşıyan bağlantının, iki ülke arasındaki lojistik ve ticari hareketliliği artırması bekleniyor.

DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya da iki ülke arasındaki tarihi ve ticari bağların yeniden güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.