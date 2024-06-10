Yılmaz canlı yayında açıkladı! Borsada kazançlar üzerinden vergi alınacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Borsada işlem vergisinden KKM'lerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Borsada kazançtan vergi alınmayacağını söyleyen Yılmaz, "Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak" diye konuştu.

Yapılacak vergi düzenlemelerinin enflasyonu artırıcı değil, kayıt dışılığı azaltacak bir teklif barındırdığını dile getiren Yılmaz, "Çok spekülatifler görüyoruz sosyal medyada. Yetkililer açıklanmadan söylentilere itibar edilmemeli. Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak" dedi.

NTV'da soruları yanıtlayan Yılmaz, KKM'nin zaten başından itibaren geçici bir düzenleme olduğunu belirterek, "Görevini yaptı, artık adım adım oradan çıkıyoruz" dedi.

Depremin etkileriyle önemli bir bütçe ve cari açık olduğunu aktaran Yılmaz, "Yıl sonunda 5,2 ile yılı kapattık. Bundan depremi harcamalarını çıkardığımızda 1,6 bütçe açığı ile kapattık. Bu yıl için 6,4 öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'e inecek"

Yılmaz enflasyona ilişkin de "Enflasyonla mücadelede geçiş döneminde zeminde güçlendiren adımlar attık. Mayıs'tan sonra düşüş başlayacak dedik. Temmuz-Ağustos-Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek. 2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız" değerlendirmesini yaptı.

OVP seviyesinde yıl sonunda yüzde 4'lük bir büyüme beklendiğini aktaran Yılmaz, "Döviz ihtiyacımız da azaldı. Seçim öncesi spekülatif bir hava oluşturulmuştu. Nitekim seçim sonrası 60 milyar doların üzerinde Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir artış gerçekleşti. Piyasada çok güçlü bir toparlanma var" diye konuştu.