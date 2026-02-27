Yılmaz’dan ekonomi değerlendirmesi: Enflasyon ve faizde düşüş sürecek

Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen Malatya İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığına işaret eden Yılmaz, buna rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının uzun süredir tek hanelerde bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, "İhracatımız Türkiye olarak 270 milyar doları aştı. Hizmet ihracatını da koyarsanız geçen yıl 396 milyar dolar ihracat yapmışız, mal ve hizmet ihracatı. 2002 yılında bizim toplam ekonomik büyüklüğümüz 238 milyar dolardı. Bırakın ihracatı falan, toplam büyüklüğümüz oydu. Geçen yıl sadece mal ve hizmet ihracatımız 396 milyar dolara ulaştı." bilgisini verdi.

Enflasyonu düşürmeyi ve finansal istikrarı önceliklendirdiklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu konuda da önemli bir gelişme sağladığımızı ifade edebilirim. 2024 yılında yüzde 75,5'lere kadar ulaşmıştı enflasyon zirve nokta olarak. O tarihten bu yana yaklaşık 45 puanlık bir düşüş oldu ve geçen yılı 30 küsur puanla kapattık. Bu yılın ilk aylarında, ocak ve şubatta da biraz mevsimsel koşullar doğrusu aleyhimizde oldu. Yılın geneli için lehimizde. Yılı kurtardık diyorum ben ama 1-2 ayı belki kaybettik çünkü yağışlar, mevsim koşulları, lojistik birtakım sıkıntılar, şunlar, bunlardan bir miktar beklentilerin üzerinde, özellikle gıda enflasyonunu etkiledi. Ama yıl geneline baktığımızda özellikle yaz aylarında inşallah çok farklı bir atmosfer oluşacak."

"Gidişat aşağıya doğru hem enflasyonda hem faizlerde"

Sanayinin zorlu küresel koşullara rağmen büyümeye devam ettiğine işaret eden Yılmaz, özellikle yüksek teknolojili alanların daha hızlı büyüdüğünü ifade etti.

Yılmaz, emek yoğun sektörlere dönük özel bazı programlar geliştirdiklerini aktararak, "Geçen yıl emek yoğunluğu hassas dediğim sektörlere, istihdamını koruyan işletmelerde 2 bin 500 lira destek vermiştik. Bu sene bunu 3 bin 500 liraya çıkardık ve sadece KOBİ'lere değil, tüm işletmelere vereceğiz." dedi.

Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönemlerde yine bir finansal paket hazırladık. Bir yandan genel finansal koşullar iyileşiyor. 2026, daha iyi bir yıl olacak finans açısından. Enflasyon da daha aşağı inecek. Faizler de daha aşağı inecek. Aylık dalgalanmalar, istisnalar, mevsimsel etkiler her zaman olabilir. Ben genel trendden, gidişattan bahsediyorum. Gidişat aşağıya doğru hem enflasyonda hem faizlerde. Dolayısıyla genel finansal koşullar iyileşecek 2026'da. Önceki 2025'e göre daha iyi olacak. Bunda hiç tereddüt yok ama biz o genel koşulların iyileşmesini beklemeden selektif dediğimiz, seçici dediğimiz politikalarla da belli kesimlerin finans maliyetlerini düşürme çabası içindeyiz."