Yoksulluk sınırı bir ayda 133 TL arttı

26 Aralık 2017

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) aralık ayına ilişkin 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasını açıkladı.

Aralık ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) tutarı 1.608,13 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının (yoksulluk sınırı) toplam tutarı ise 5.238,32 TL oldu.

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 41 TL, geçtiğimiz yıla göre 176 TL artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise sadece son bir ayda 133 TL, geçen yılın aralık ayına göre ise 573 TL arttı.

Gıda enflasyonunda yüzde 12.69'luk artış

Açıklamada, TÜİK'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun verdiği görev doğrultusunda bir işçinin yaşama maliyetini Kasım 2017 ayı itibariyle 1.893,90 TL olarak hesapladığı vurgulandı.

Yılın on iki ayı itibariyle fiyatlardaki artışı yüzde 12.29, gıda enflasyonunun son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 12.69, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 9.10 olarak hesaplandı.

Mutfak enflasyonunda öne çıkanlar

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2017 Aralık ayında şu şekilde gerçekleşti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,60 oranında arttı. Yılın oniki ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 12,29 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 12,69 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 9,10 olarak hesaplandı.

Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan ürünlerin fiyatları Aralık 2017 itibariyle şu şekilde değişim gösterdi:

Süt, yoğurt, peynir grubunda bu ay önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Ancak farklı marketlerde anılan ürünlere yönelik bazı promosyon uygulamaları dikkati çekti.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta geçen ay dikkati çektiğimiz et ithalati nedeniyle fiyat özellikle kıyma ve kuşbaşında gerilerken, bu durum “belirli marketler” dışında görüldü. Ancak hesaplamada dikkate alınmayan bonfile kilogram fiyatının neredeyse kıyma etin iki katı olduğu da not edildi. Sakatat ürünleri (dana ciğer, yürek, böbrek) ile tavuk fiyatı bu ay yine değişmedi. Ancak balık fiyatı, ürün azlığı nedeniyle artış gösterdi. Yumurtanın tane fiyatı bu ay yine arttı. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) fiyatları, nohut, kuru fasulye ve barbunya da, yılbaşı nedeniyle yapılan indirimlerle biraz gerilerken diğerleri aynı kaldı.

Yaş sebze-meyve fiyatları havaların soğumasıyla birlikte ortalamada arttı ve bu durum mutfak harcamasını olumsuz etkiledi. Ortalama sebze-meyve fiyatı geçen ay 3,72 TL iken bu ay 4,08 TL olarak hesaplandı. Geçtiğimiz ay 3,98 TL olarak hesaplanan sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 4,20 TL oldu. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise 3,24 TL’den 3,85 TL’ye yükseldi.

Hesaplama yapılırken -her zaman olduğu gibi- pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı, ürünlerin tek tek ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketimi toplam miktarından hareket edildi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmek fiyatındaki artış önümüzdeki yıla kalmış gözüküyor. Diğer ürünlerin fiyatı bu ay aynı kaldı.

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden tereyağı ve margarin ile zeytinyağı ve ayçiçekyağı fiyatı değişmedi. Siyah zeytin ortalama fiyatı aynı kalırken, yeşil zeytin ortalama kilogram fiyatı geriledi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinden fıstık fiyatı biraz geriledi, diğerlerinin fiyatı değişmedi. Baharat (kimyon, nane, karabiber, vb.) ürünleri fiyatı bu ay da aynı kaldı. Bal fiyatı arttı, pekmez ve reçel fiyatı geriledi. Şeker ile çay ve ıhlamur fiyatı ise değişmedi, salça fiyatı da aynı kaldı."