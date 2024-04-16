YOKSULLUK SINIRI: Tek başına yaşayan bir kişi için gerekli para 26,5 bin lira

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Mart 2024 için yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Hesaplama TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapıldı.

Buna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart 2024 için 16 bin 646 lira olarak tespit edildi. Bu hesaplamaya sadece gıda için yapılması gereken harcamaların dahil edildiğine dikkat çekildi.

Yoksulluk sınırı 57 bin 578 TL

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 57 bin 578 lira oldu. Bu hesaplamaya ise eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler dahil ediliyor.

Tek başına yaşayan bir kişinin yaşamını idame ettirmek için yapması gereken harcama ise en az 26 bin 517 TL olarak belirlendi.

Türkiye'de asgari ücret 1 Ocak 2024 itibarıyla net 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor.