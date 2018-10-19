YÖREX 24 Ekim’de açılıyor

19 Ekim 2018

Murat KÜÇÜK

Yerli üretimin öneminin vurgulandığı YÖREX’te Anadolu’dan gelen binlerce ürün ziyaretçi ile buluşacak.

ATSO Başkanı Davut Çetin, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek YÖREX hakkında bilgi veren Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yöresel ürünlerin coğrafi işaret ile korunması ve ekonomiye kazandırılması için ülke genelinde iyi bir motivasyon yakalandığını vurguladı. Çandır, “Kırsal kalkınmanın anahtarı olarak gördüğümüz yöresel ürünlerimize oda ve borsalarımızın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, ziraat odaları, kooperatifler ve birliklerin ilgisinin artığını görmekte bizleri mutlu etmektedir. Umarım kısa bir süre sonra bizlerde; İtalya, Fransa ve İspanya’daki gibi kırsalda yaşayan üreticinin daha fazla kazandığı, ürünlerin standart bir şekilde tüketicilere sunulduğu ve bize ait olan bu ürünlerimizin ülkemiz ile diğer ülke market raflarında hak ettiği değerde satacağız” diye konuştu.

Ülke olarak ciddi bir ekonomik daralmanın yaşandığı dönemden geçildiğini belirten Ali Çandır, yerli ve milli ürünlere sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Coğrafi işaretli ürün sayısı 371’e ulaştı

ATB Başkanı Çandır, coğrafi işaretin tarım ve gıda ürünlerinin ekonomik değerini koruyan bir zırh olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: “YÖREX coğrafi işaret farkındalığını artıran bir organizasyon oldu. 2010 yılından itibaren 222 ürünümüz coğrafi işaret ile tescil ettirilmiş ve coğrafi işaretli ürün sayımız son olarak dün Alanya Avokadosu’nun tesciliyle 371’e ulaşmıştır. Yani Cİ’li ürün sayımızın yüzde 60’ı YÖREX sonrası tescillenmiştir. Başvuru aşamasındaki ürünlerimizin sayısı ise yüzde 90’ından fazla YÖREX sonrası olmak üzere 409 olmuştur. Oda ve Borsalarımız ile kurumlarımızca çalışıldığını tahmin ettiğimiz ürün sayısı ise 500 civarında. Yani geride bıraktığımız 8 yılda ürünlerimizin korunmasında özelikle son iki yılda çıkan yasa sonrası hızlı ve iyi bir performans sergiledik. Ancak yöresel ürünlerimizin uluslararası ve AB nezdinde coğrafi işaret ile korunmasında ve hak ettiği değeri alması için daha fazla çalışmalıyız. Şu anda üç olan AB tescili ürün sayımızı artırmalıyız.”

Cİ’li ürünlere teşvik beklentisi

Coğrafi işaretin işin henüz başlangıcı olduğunu, üretici ve ticaret erbabının tescilden ekonomik fayda yaratabilmesi için üretim-depolama-ambalajlama- pazarlama gibi aşamalarda muhatapların motive edilmesi gerektiğine işaret eden Çandır, “Dolayısıyla devletimizden beklentimiz 2019 yılından itibaren coğrafi işaretli ürünlerin üretimi- depolaması-ambalajı-iç ve dış piyasada pazarlanması konularında ciddi teşvikler sunması yönündedir. Yani kamudan üreticiyi, ticaret erbabını ve ihracatçıyı motive etmesini beklemekteyiz” dedi.

Otel satınalmacılar ve büyük marketler YÖREX’te

Çandır, 2010 yılında 42 il ve 24 bin 609 ziyaretçiyle ilki düzenlenen YÖREX’in bu yıl 72 il ve KKTC’ye ev sahipliği yapacağını belirterek,bu yıl 200 bin ziyaretçiyi yöresel ürünlerle buluşturma hedefinde olduklarını söyledi. Fuarın ikinci gününde ulusal ve yerel market zincirlerinin üst düzey yöneticileri ve satın alma müdürlerinin katılımıyla coğrafi işaretli ürünlerin raflarda yer alabilmesi amacıyla katılımcı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini bildiren Çandır, üçüncü gün ise otellerin üst düzey yöneticileri, operasyon müdürleri ve aşçıbaşıları gibi birçok yetkilinin katılımıyla “Turizm konaklama Sektöründe Yöresel Ürünler” konulu panel düzenleneceğini, panel sonrasında stant ziyaretlerinin gerçekleştirilerek ikili görüşmelerde bulunulacağını kaydetti.

“Pazarlama için çalışmamız gerekiyor”



YÖREX’in önemli bir marka olduğunu ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, amatör ruhla başlayan bu fuarın büyümesi açısından Türkiye’de başka örnek olmadığını söyledi. Çetin, “Birlik ve beraberliğin tam anlamıyla bir araya geldiği fuara Türkiye’den 120 oda katılıyor. Fuar sadece yöresel ürünlerin tanıtımına değil, turizme de katkı sunuyor. Fuar döneminde Antalya ekonomisi ciddi katkı alıyor. Yöresel ürünler için YÖREX önemli bir görev yaptı. Ancak pazarlama için de ciddi çalışmamız, katma değerli ürünlerimizi, yurtdışına ihraç edecek duruma getirmemiz lazım” dedi.