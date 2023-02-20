Yukarı yönlü riskler sürüyor! Fed faiz oranını % 5’in üzerine çıkarmalı

Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) Cleveland Başkanı Loretta Mester, enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirterek, “Fed'in faiz oranını yüzde 5'in üzerine çıkarması ve uzun bir süre o seviyelerde tutması gerek” dedi.

Mester ayrıca, faiz artışlarının resesyona neden olabileceğini de söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard Fed'in faiz artışlarının, devam eden ekonomik büyümeye rağmen enflasyondaki yavaşlamayı koruyacağını kaydederken, New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin birkaç yıl alabileceğini belirterek, “Son veriler ilave faiz artırımlarını destekliyor. Yıl sonu için yüzde 5-5,5 düzeyinde bir faiz oranı makul görünüyor” dedi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise Fed'in faiz oranlarını şu an beklenenden daha uzun süre artırmaya hazır olması gerektiğini ifade etti. Bu haftanın veri takviminde, yarın imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ikinci el konut satışları, cuma ise kişisel gelirler, kişisel harcamalar, yeni konut satışları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. ABD'de piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.