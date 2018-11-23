Yüksek maliyet popcorn ihracatını durdurdu
Popcornun yemlik mısır gibi algılanarak izne tabi tutulup ekstra gözetim belgesi istendiğini ve bu uygulamaların yol açtığı yüksek maliyetin popcorn ihracatını durdurduğunu belirten sektör temsilcileri, yemlik mısır ile popcornun ihracatta ayrı ayrı değerlendirilmesini talep etti. (Burçak Görel)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.