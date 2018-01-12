Yumurta üretimi kasımda azaldı

12 Ocak 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalırken, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı. Kasımda 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı Ekim 2017'ye göre yüzde 3,8 azalırken, Kasım 2016'ya göre yüzde 17,9 artışla 102 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ise söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 7,9 geriledi, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 31,5 arttı. 2017 Kasım ayında kesilen hindi sayısı 472 bin adet oldu.

İnek sütünde yüzde 4.6 artış

Tavuk eti üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 yükseldi ve 178 bin 898 tona ulaştı.

Hindi eti üretimi de geçen yılın kasım ayında, ekim ayına kıyasla yüzde 1,2 artış göstererek, 5 bin 7 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretiminde geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış görüldü. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 20,6'lık artış gerçekleşti.

Kaynak: AA