İnek sütünde yüzde 4.6 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı kasımda yıllık bazda yüzde 4,6 artarak 749 bin 761 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 9,7 artışla 146 bin 74 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 55 bin 40 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yıllık bazda yüzde 72,3 artış göstererek 736 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 artarak 92 bin 191 tona çıktı. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 2,5 artarak 57 bin 567 tona yükseldi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı kasımda ortalama yüzde 3,5, protein oranı yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, söz konusu ayda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 artış gösterdi.

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