Yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye mi çıkıyor? GİB'in önerisi 'eski' çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ye sunulması planlanan vergi paketinde, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL'ye yükseltilmesi gündeme geldi. Yeni vergi paketinde yer alması beklenen zamlı yurt dışı çıkış harcı için dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli '2024 yılı kanun çalışmaları sunumu' metni paylaşıldı. Bu sunuma göre, yurt dışı çıkış harcının 3 bin lira olacağı iddiası gündeme getirildi.

Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira mı olacak?

Sunumda, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının, 3 bin TL'ye yükseltilmesi önerildi. Sunumda "önerilen düzenleme" ara başlığı altında "Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç tutarının 3 bin TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının sağlanması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlemesi önerilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu sunumun eski bir tarihe dayandığı ortaya çıktı. Son taslağa göre, yurt dışı çıkış harcının 1.500 TL’ye çıkartılması, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması öngörülüyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurtdışına çıkış harcı açıklaması

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), geçtiğimiz günlerde vatandaşların yurtdışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulunmuştu.

Yurtdışına çıkış harcını bugünden almaya çalışanların olduğu ifade edilirken, GİB'den yapılan açıklamada şunlar yer almıştı:

* Yurtdışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır.

* Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurtdışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

* Bilindiği üzere bu harç, yurtdışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır.

* Yurtdışına çıkış harcının, yurtdışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.

* Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

* Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.