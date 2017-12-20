Yurt dışı ÜFE, kasımda yüzde 5 artış kaydetti

20 Aralık 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" raporunu açıkladı.

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,22, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,84 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,23 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 5,22 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 11,42 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6,25 ile elektrikli teçhizat, yüzde 5,95 ile kauçuk ve plastik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Kasım ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.