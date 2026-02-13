Yurt dışına konut akını: Türk vatandaşları 2025 yılında rekor kırdı

2025 yılı, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki konut ve gayrimenkul yatırımlarında zirveye çıktığı dönem olarak kayda geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, yılın son ayında yurt dışına yönelik gayrimenkul alımları 252 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2,7 milyar dolara yükseldi

Yurt dışı konut yatırımlarında özellikle 2023 sonrası belirgin bir artış yaşandı. 2023’te toplam alım tutarı 1,8 milyar dolar seviyesindeyken, 2024’te ilk kez 2 milyar dolar eşiği aşıldı. 2025 yılında ise toplam hacim 2,7 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

Geçen yıl aylık ortalama 223 milyon dolarlık alım yapılırken, en yüksek aylık tutar 288 milyon dolarla Ağustos 2025’te görüldü.

TCMB veri setine göre, yıllık bazda en düşük yurt dışı gayrimenkul alımının ise 2019 yılında gerçekleştiği belirlendi.