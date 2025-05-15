Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı azaldı: Gerçek kişiler döviz aldı, şirketler sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 9 Mayıs haftasına ilişkin yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki hafta 193 milyar 508,8 milyon dolar olan toplam döviz mevduatı, söz konusu haftada 193 milyar 126,26 milyon dolara geriledi. Böylece haftalık bazda 382,53 milyon dolarlık düşüş kaydedildi.

Verilere göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları 14,54 milyon dolar artarak 118 milyar 778,07 milyon dolara yükseldi. Buna karşılık tüzel kişilerin döviz mevduatı 397,07 milyon dolar azalarak 74 milyar 348,20 milyon dolara indi.

Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında, toplam yabancı para mevduatında 710,69 milyon dolarlık düşüş görüldü. Gerçek kişilerin döviz hesapları 496,76 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz varlıkları 213,93 milyon dolarlık düşüş gösterdi.

Söz konusu veriler, döviz piyasasında özellikle tüzel kişiler tarafında çözülmenin devam ettiğine işaret ederken, bireysel yatırımcıların dövize yönelimi sınırlı kaldı.