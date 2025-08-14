  1. Dünya Gazetesi
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3,4 milyar dolar arttı!

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 433 milyon dolar artarak 95 milyar 693,44 milyon dolara yükseldi.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 192 milyar 260,44 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Ağustos ile sona eren haftada 195 milyar 693,44 milyon dolara geldi.

 Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 628,15 milyon dolar artarak 119 milyar 280,15 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 804,85 milyon dolar azalarak  76 milyar 412,87 milyon dolara yükseldi.

 Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 534,37 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 242,32 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 292,05 milyon dolar yükseliş gösterdi.

Kaynak: ForInvest