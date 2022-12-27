Yurtiçi Kargo otonom drone ile teslimata başladı

Yurtiçi Kargo, otonom bir drone ile Türkiye'nin ilk kargo teslimatını gerçekleştirdi.Uçuş ve teslimat Ankara Bağlıca'da gerçekleştirildi.

Kumanda ile yönlendirilen dronelerden farklı olarak, hiçbir pilota ihtiyaç duymayan Yurtiçi Kargo droneyi kendine özel dolaplar arasında uçuş gerçekleştiriyor. Gönderici kurye, kargosunu dolaba zimmetledikten dakikalar sonra yüksek kaldırma kapasiteli otonom bir drone dolaba gelip kargoyu teslim alıyor ve gideceği noktada bulunan akıllı dolaplara teslimatı gerçekleştiriyor. Alıcı müşteri ise kendisine gelen bir SMS ile şifresini alıyor ve dronenin indiği dolaptan kargosunu teslim alabiliyor.

Yurtiçi Kargo'nun Otonom kargo İHA'ları 5 kiloya kadar 25x25x15 ölçülerinde bir kargoyu taşıyabiliyor ve -20 ile 50 derece sıcaklıklarda hizmet verebiliyor.

"2023 bizim için otonom yılı olacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 2023 yılının Yurtiçi Kargo'da otonom teknolojiler yılı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün gururlu bir gün yaşıyoruz çünkü gerçekten zor bir projeyi kolaylıkla hayata geçirmiş durumdayız. Otonom kargo dronelerimiz artık gökyüzünde. Bu gelişme Yurtiçi Kargo'nun 40 yıllık tecrübesinin eriştiği noktayı göstermesi bakımından çok önemli. Biz kargo droneleri ile ilgili tüm yatırımlarımızı yapmaya başladık. Bundan sonra devletimizin konu ile ilgili hayata geçireceği regülasyonları bekleyeceğiz. Sürecin son kullanıcıya hizmet verme noktası yasal olarak mümkün olduğunda biz hazır olacağız.

Geçtiğimiz yıllarda otomasyonlu aktarma merkezleri, sektör için çok büyük bir gelişmeydi. Kargoların akıllı sistemler yoluyla hatlarına ayrılması, neredeyse hiçbir insan müdahalesi olmadan bir kamyondan diğerine kargoların sevk edilmesi, otomatik ölçüm tartım sistemleri hayal gibi bir şeydi. Bugüne geldiğimizde ise tüm bu gelişmeler bizim için birer standart haline geldi."

Önyol, şirketin gerçekleştireceği teknoloji yatırımlarının artık müşterilerin net bir şekilde göreceği, yaşayacağı alanlarda olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar yaptığımız teknoloji yatırımlarının büyük çoğunluğu müşterilerimiz tarafından görünmesi pek mümkün olmayan alanlardaydı. Örneğin otomasyonlu bir aktarma merkezimiz var saatte 30 bin kargoyu bir araçtan diğer araca yükleyebiliyor, muazzam bir hızla binlerce kargoyu hatlarına ayrıştırabiliyor ancak bu teknolojiyi müşterilerimiz hayatının içinde göremez. Sadece kalitemizle hissedebilir. Hızımızla hissedebilir. Tecrübemizle hissedebilir. Ancak bugünden sonra yapacağımız teknoloji yatırımları artık müşterilerimizin net bir şekilde göreceği, yaşayacağı alanlarda olacak."

"Havada, karada, her yerde otonom sistemlerimizi göreceksiniz"

Yurtiçi Kargo'nun bu yıl hayata geçireceği projelere ilişkin olarak Önyol, şu bilgileri paylaştı:

"0 Emisyonlu Yeşil Şube projesi: Yeşil Şube projesi kapsamında belirlediğimiz şubeler, tüm elektriğini güneş enerjisinden ürete, tamamen elektrikli araçlarla kargo dağıtımı yapan konsept şubeler açacağız. Otonom kargo robotları: Projelerimizden biri de yerli üreticilerle çalışmalarımızı hızlandırdığımız kargo robotları üzerine olacak.

Plazalarda asansörlerle entegre edilebilen, iş emirlerini internet üzerinden alabilen otonom robotlarımızla özellikle iş merkezlerinde muhaberat departmanlarının üzerindeki yükü azaltacağız.Otonom forkliftler:Sistemlerimize dahil edeceğimiz otonom forkliftler ile onlarca ağır kargo hiçbir insan müdahalesi olmadan araçlara yüklenebilecek.

İnsansız kargo araçları: Yine 2023 yılında otonom drone projemizle başlattığımız insansız kargo araçlarımızın arasına bir de kara aracı entegre edeceğiz. Bu sayede drone ile kargo dolabına teslim edilen bir kargo insansız kara aracı ile dolaptan teslim alınıp, bir plazaya getirilebilecek. Bu plazada görev yapan Yurtiçi Kargo robotu ilgili kargoyu insansız kara aracımızdan alıp alıcısına teslim edebilecek.

2023 yılı, teknoloji sistemlerine ve otonom projelere yatırım yaptığımız bir yıl olacak. Havada, karada, her yerde otonom sistemlerimizi göreceksiniz. Bu teknoloji yatırımlarımızı da yerli şirketlerle hayata geçirmeye de dikkat ediyoruz. Örneğin Otonom Kargo Droneları projemizde bir Türk firması olan DeliveryOne ile çalışıyoruz."