Zam pazarlığında kritik gün! Taraflar masada: Anlaşma sağlanamazsa memurlar iş bırakacak

Kamuda görev yapan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 toplu sözleşme görüşmelerinde henüz uzlaşma sağlanamadı. Hükümetin iki ayrı teklifini yetersiz bulan Memur-Sen, ülke genelinde eylem hazırlıklarını artırırken gözler bugün yapılacak görüşmeye çevrildi. Bu görüşmede anlaşma çıkmazsa memurların iş bırakacağı belirtiliyor.

"Bu teklif bizlere sendikalara sahayı işaret etmektir"

Hükümet, 12 Ağustos'ta sunduğu ilk teklifinde 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 ve 2027'de de ilk 6 ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için yüzde 4 oranında zam önerdi. Sonraki görüşmede ise taban aylığa 1.000 TL'lik artış gündeme geldi. Ancak Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu teklifi sert sözlerle eleştirirken "Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu, bizlere, sendikalara sahayı işaret etmektir" dedi.

Memur-Sen'in Ankara başta olmak üzere 81 ilde kurduğu "Memur/Emekli Nöbette" çadırlarında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Taban aylığa 1.000 lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız, bu hangi sorunumuzu çözecek" ifadelerini kullandı.

"Uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz"

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sendika temsilcileriyle yeniden bir araya geldi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "İlerleyen günlerde uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Bugün Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak yeni toplantıdan bir sonuç çıkmaması halinde, memurların iş bırakma eylemine gitmesi gündemde.