Zamlı emekli maaşları hesaplara yatmaya başlıyor! İşte ödeme takvimi...
2025 Temmuz zammıyla güncellenen emekli maaşları bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde alacak. Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67, memur emeklilerine ise yüzde 15,57 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 16.881 TL’ye yükseldi. Peki kim ne zaman maaşını alacak? İşte 2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri ve detaylar…
2025 Temmuz zammının ardından emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimi işlemeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ait zamlı maaşlar, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.
Temmuz ayı enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67, memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam uygulanmıştı.
Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 14.469 TL'den 16.881 TL’ye yükseldi. Düzenleme TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre kademeli şekilde yapılacak. İşte ödeme takvimi...
SSK (4A) EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEMELERİ
• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz
4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ
• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar 25 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar 26 25 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar 27 25 Temmuz
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar 28 Temmuz