Zararı yüzde 50 artan 350 mağazalı ayakkabı devi satışa çıkıyor

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İngiltere’nin köklü ayakkabı markalarından Dune London’da önemli bir değişim süreci başladı. 1992 yılında kurulan ve İngiltere'nin ana alışveriş caddelerinin tanınan markalarından biri haline gelen şirket, olası bir satış da dahil olmak üzere geleceğine yönelik seçenekleri inceliyor.

Süreç, markanın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Rubin’in emekliliğe hazırlanmasıyla gündeme geldi. Şirketin hangi yolu izleyeceğine ilişkin görüşmeler ise henüz başlangıç aşamasında.

Daniel Rubin, moda dergisi Drapers’a yaptığı açıklamada, Dune’un güçlü bir marka olduğunu ve özellikle uluslararası pazarlarda büyümek için açık fırsatlara sahip bulunduğunu söyledi.

Rubin, yürütülen çalışmanın şirket açısından önemli bir fırsat olduğunu ancak sürecin şu aşamada yalnızca seçenekleri araştırmaya yönelik olduğunu belirtti. Henüz herhangi bir karar alınmadığını vurgulayan Rubin, şirkete yönelik olası ilgilerin dikkatle değerlendirileceğini ifade etti.

Rubin, her seçeneğin Dune’un uzun vadeli gelişimi, çalışanları ve müşterileri açısından doğru olup olmadığına göre değerlendirileceğini söyledi.

Dünya genelinde 350 mağazası var

Orta segment ayakkabı markası Dune London, dünya genelinde 350 mağazayla faaliyet gösteriyor. Markanın ürünleri ayrıca Next ve Frasers gibi perakendecilerin yanı sıra ABD’de Nordstrom mağazalarında da satılıyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Olası bir satışın, şirketin hem ana pazarı İngiltere’de hem de uluslararası pazarlarda büyümesini desteklemesi umuluyor. Dune London, 1992 yılında kurulmuştu.

Zararı yüzde 50,7 arttı

Şirketin son finansal raporları, markanın zararının Şubat 2025'te sona eren yılda yüzde 50,7 artarak 5,9 milyon sterline çıktığını gösterdi. Şirketin FAVÖK'ü ise yıllık bazda 4,9 milyon sterlinden 200 bin sterline geriledi.

Dune London yönetimi, şu aşamada satış konusunda kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtiyor. Şirketin önündeki seçenekler ve gelecek stratejisine ilişkin değerlendirme süreci devam ediyor.