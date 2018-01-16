Zeybekci: Enflasyonu ihmal etmeyeceğiz

16 Ocak 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRT Haber'de konuşan Zeybekci proje bazlı teşvik sisteminde şu ana kadar 80 milyar liralık yatırımı sonuçlandırdıklarını anımsatarak, teşvik verilecek proje sayısının da 20'ye ulaştığını söyledi.

Zeybekci, süper teşviklere ilişkin açıklamayı bu ay içinde yapmak istediklerini ifade ederek, "Bu hakikaten büyük bir başarı, bu hükümetimizin çok büyük bir başarısı." diye konuştu.

Fiyat oluşumlarına ilişkin hassasiyetlerini sürdüreceklerini vurgulayan Zeybekci, "Büyümek zorundayız, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmak zorundayız. İhracat, yatırım, altyapı, teşvik, hepsi ama enflasyonu asla ihmal etmeyeceğiz. Enflasyonla mücadelede 'enflasyon da birazcık oluversin' asla demeyeceğiz. Çünkü enflasyonu biz faizin altlığı, gerekçesi, kuluçka makinesi olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadelede de tabii ki çok önemli çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ticari, ekonomik her alandaki yönü AB ile iş birliğidir"

Zeybekci, Almanya-Türkiye ilişkilerine yönelik soru üzerine iki ülke arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolar olduğuna işaret etti. Bu tutarın daha yüksek olabileceğini dile getiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğrudan yabancı yatırımların yüzde 68'i Avrupa Birliği'nden (AB) geliyor, yüzde 75'i olabilirdi, hacim çok daha fazla büyürdü, çok daha başka noktalarda olabilirdik. Veya üçüncü ülkelerde Türkiye ve AB çok daha farklı alanlarda iş birliği yapabilirdi. Almanya'daki bu hükümet kurulduktan sonra taç başı ağırlaştırırmış derler ya hükümet kurulduktan sonra bu işin daha makul noktaya geleceğine eminim. Diğer ülkeler var, onlar da Almanya'yı zaten işaret olarak görüyor. Türkiye'nin yönü, Türkiye'nin ticari, ekonomik her alandaki yönü AB ile iş birliğidir. AB ile her alanda bütün enstitüleriyle, tüm kurumlarıyla, tüm standartlarıyla iş birliğidir. AB'nin de menfaati Türkiye ile iş birliğidir. Şekli şu olmuş, bu olmuş AB'ye tam üyelik Türkiye için stratejik bir hedeftir."



Kaynak: AA