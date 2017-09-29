Zeybekci, Rusya'nın domates yasağını kaldıracağını açıkladı

29 Eylül 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların bir-iki gün içinde kalkmasının beklendiğini söyledi.

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin dün akşam Ankara'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanısıra iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile uçak krizinin ardından Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlere getirilen kısıtlamalar da ele alındı.

İki ülke geçen yıl yaz aylarında sağlanan normalleşme ile birlikte birçok ürün üzerindeki engeli kaldırmış ancak Türk domateslerinin Rus pazarlarına ithalatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırılamamıştı.

Bu hafta bu engellerin 1 Ekim'den önce kaldırılmasını beklediğini ifade eden Bakan Zeybekci, Erdoğan ile Putin'in görüşmelerinden sonra yaptığı basın açıklamasının ardından gazetecilerin domates kısıtlaması konusundaki sorularını yanıtladı.

"Yasak kalkıyor mu?" sorusuna "Kalkıyor" diyerek yanıt veren Bakan Zeybekci, yasağın 1 Ekim'den önce kalkıp kalkmayacağının sorulması üzerine ise "Teknik anlamda onu göreceğiz 1-2 gün içinde. Bunun kararını duyduk ama resmi olarak da teyit edilmesini istiyoruz. Çözüldü diyebiliriz, teyidini Putin'in ağzından duyduk ama ilk yüklemeyi yapana kadar bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Reuters