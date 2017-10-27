Zeybekci'den dolar yorumu: Reel değil

27 Ekim 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dolar/TL kurundaki ani hareketliliği yorumlayan Zeybekci, "Yükselişten rant elde etmek istiyorlar, başarılı olamayacaklar. Bunun geçici olduğunu hep beraber göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Zeybekci, "Kura dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım, spekülatif hareketlere yönelik en doğru hareket budur. Merkez Bankası olarak piyasadaki spekülatif hareketlere döviz satarak müdahale ettiğiniz anda 20-30 milyar dolarda dönem hacim bir anda milyar dolara döner, oyun büyür. Şu an gelinen kur noktası kesinlikle reel değildir. Bugün, pazartesi, salı bunlar geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Zeybekci ayrıca, kurdaki hareketliliği sadece spekülatif haberlere dayandırmamak gerektiğini belirterek, "Dünyada da bir hareketlilik var. Dün Polonya'nın parası TL'den daha fazla para kaybetti" diye konuştu.

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"Enflasyon ile ilgili çalışmalar sürüyor"

Bakan Zeybekci, "Enflasyonla ilgili noktasal çalışmalarımıza devam ediyoruz, gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Enflasyonu düşürmekte ithalat enstrümanını kullanmaktan çekinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında şu ana kadar 3 milyar liralık yatırımı desteklediklerini bildiren Zeybekci şunları söyledi: "Elimizde stok olarak bekleyen ve bu sene sonuna kalmadan törenle belgelerini vererek başlatacağımız yaklaşık 100 milyar liralık yatırım var, hatta 103-104 milyar liraya da çıkabilir. Onlar da bitti. Gelecek hafta Başbakanımız başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bunun en son sunumunu ve tartışmalarını da bitireceğiz ve kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız"