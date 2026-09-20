Zeytinde maliyet çıkmazı: Satış fiyatını bile aşıyor

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Bandırma'nın Hıdırköy Mahallesi'nde 31 yıldır çiftçilik yapan Ziraat Mühendisi Hayri Onur Eken, bu yıl zeytinde verimin iyi olduğunu ancak yüksek maliyetlerin üreticiyi zorladığını söyledi. Bölgede bu yıl zeytinin "var yılı" olduğunu belirten Eken, ürün miktarı yüksek olmasına rağmen tanelerin geçen yıllara göre daha küçük kaldığını ifade etti.

Maliyet 60 liraya ulaştı

Eken zeytin toplamanın maliyetinin kilogram başına 20 liraya dayandığını beliritirken, yağlık zeytinin satış fiyatının ise bu sezon kilogram başına 35-40 lira bandında oluşacağını öngördü.

Gübreleme, bakım ve diğer giderlerle birlikte toplam üretim maliyetinin kilogram başına en az 60 liraya ulaştığını belirten Eken, "Bu şartlarda üreticinin para kazanması imkansız" dedi.

"Tane küçük ama verim iyi"

Hıdırköy'deki zeytinliklerde ürün miktarının yüksek olduğuna işaret eden Eken, "Bu sene biraz tane küçük olmasına rağmen, gördüğüm kadarıyla iyi ve verimli olacak. Ama çiftçi yine para kazanamayacak." diye konuştu.

Avrupa'daki kuraklığın da zeytin üretimini olumsuz etkilediğini belirten Eken, özellikle dünyanın önemli zeytin üreticilerinden İspanya'daki kuraklığa dikkat çekti.

Zeytinyağında fiyat farkına dikkat çekti

Eken, zeytinyağı üretiminde de maliyetlerin yükseldiğini belirterek kendi üretimlerinde yağın yaklaşık 1700 liraya mal olduğunu, satış fiyatının ise 2 bin lira civarında bulunduğunu söyledi.

Piyasada 800-1000 liraya satılan ürünlerin de bulunduğuna işaret eden Eken, sahte ve karışım yağların sektörde sorun oluşturduğunu savundu.