Zeytinyağında dengeler değişti: Fiyatlar için kritik açıklama

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Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden İspanyol Deoleo, son yıllarda sektörü sarsan belirsizlik döneminin geride kaldığını açıkladı. Şirkete göre üretimde toparlanma başladı, fiyatlar daha dengeli bir seviyeye oturdu ve tüketici talebi yeniden yükselişe geçti.

Deoleo CEO'su Cristóbal Valdes, 2022-2024 yılları arasında yaşanan sıkıntılı sürecin sona erdiğini belirterek, özellikle başlıca üretici ülkelerde görülen elverişli hava koşullarının yeni hasat sezonu için umut verdiğini söyledi. Artan üretim sayesinde küresel arzın güçlenmesi ve fiyatların daha öngörülebilir hale gelmesi bekleniyor.

Kuraklık fiyatları rekor seviyeye taşıdı

Son üç yılda özellikle İspanya başta olmak üzere Güney Avrupa'da etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar zeytin rekoltesini ciddi şekilde düşürmüş, bu durum zeytinyağı fiyatlarını tarihi seviyelere taşımıştı. Artan maliyetler hem üreticileri hem de tüketicileri zor durumda bıraksa da tablo artık değişiyor.

Avrupa Komisyonu verilerine göre İspanya'da sızma zeytinyağının toptan fiyatı kilogram başına yaklaşık 3,9 euro seviyesine kadar geriledi. Bu rakam, Ocak 2024'te görülen kilogram başına 9,3 euroluk rekor seviyenin oldukça altında bulunuyor.

Tüketicilerin yeniden zeytinyağına yöneldi

Deoleo, fiyatlardaki normalleşmenin tüketicilerin yeniden zeytinyağına yönelmesini sağladığını belirtiyor. Şirkete göre daha istikrarlı fiyatlar, dünya genelinde hane halkı talebini yeniden canlandırıyor.

ABD'de satışları patlatan tasarım

Öte yandan şirketin ABD pazarında yakaladığı büyümenin arkasında beklenmedik bir neden var. Deoleo, satışları artıran en önemli unsurlardan birinin ürünün kendisi değil, ambalaj tasarımındaki yenilik olduğunu açıkladı.

Özellikle sıkılabilir zeytinyağı şişeleri, genç tüketiciler ve pratik kullanım arayan kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Şirket, bu yeni ambalajların ABD'deki kategori büyümesinin yaklaşık yüzde 40'ını tek başına oluşturduğunu belirtiyor.

Ambalajla satışlarda yüzde 40 fark

Valdes'e göre tüketiciler artık sadece kaliteli zeytinyağı değil, günlük kullanımda kolaylık sağlayan ürünleri de tercih ediyor. Bu nedenle fonksiyonel ambalajlar, özellikle ilk kez zeytinyağı kullanan tüketicilerin ilgisini çekerek satışların artmasına önemli katkı sağlıyor.

Olumlu tabloya rağmen iklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve zararlı hastalıklar zaytin için risk oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda üretimin hava koşullarına bağlı olarak dalgalanabileceği belirtiliyor.