Zirai don felaketi meyve fiyatlarını vurdu, sebze ucuzladı: 'Elmanın kilosu 100 liranın altına düşmeyecek'

Türkiye'de yaz meyvelerindeki yüksek fiyatların ardından, kış meyveleri için de benzer bir tablo bekleniyor. Zirai don felaketi nedeniyle üretimde yaşanan kayıplar, meyve fiyatlarını yukarı çekerken sebzede ise tam tersi bir seyir görülüyor.

Nisan ayında meydana gelen zirai don, başta Kayseri, Niğde ve Karaman hattı olmak üzere pek çok bölgede meyve üretimini olumsuz etkiledi.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, kış aylarının en sevilen meyvelerinden olan elmanın da oldukça zarar gördüğünü belirterek "Dalda 35-40 liradan alınıyor. Öyle gözüküyor ki önümüzedeki dönemde elma biraz yüksek fiyatlı olacak tüketici için" dedi. Üreticiler, elmanın kilo fiyatının 100 liranın altına düşmeyeceğini tahmin ederken üreticiler ve halciler narenciyeden ise ümitli.

Yaşanan don felaketi nedeniyle meyvelerde 'yok yılı' yaşanıyor. Kiraz, üzüm, şeftali, kayısı, erik ve çilek gibi ürünlerde de fiyatlar yükseldi. Sadece karpuz ve kavun gibi bazı yaz meyvelerinin fiyatında düşüş gözlemlendi.

Uzun aradan sonra sebze fiyatlarında düşüş

Öte yandan sebze fiyatları ise uzun yıllardan sonra ilk kez düşüşe geçti. Patates ve soğan başta olmak üzere birçok yazlık sebzede yeni mahsulün bollaşmasıyla fiyatlar geriledi. Patatesin kilosu 9 liraya kadar inerken, domates, patlıcan, salatalık, kabak ve biber gibi ürünlerde de ortalama yüzde 30'a varan düşüşler kaydedildi.

Tavşan, "Sebze grubunda ciddi düşüşler var. Neredeyse tüm ürünler geçen yılki fiyatın altında satılıyor. Yeni mahsullerin gelmesiyle bir nebze daha fiyatlar geriye çekilecektir" diye konuştu.

Meyve ithalatı 1 milyar doları geçti

Meyve fiyatlarındaki artışın ithalata da yansıdığı görülüyor. TÜİK verilerine göre, haziran ayında meyve ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artarak 148 milyon dolara ulaştı. Bu artışla birlikte, yılın ilk altı ayında toplam meyve ithalatı 1 milyar doları geçti.

Öte yandan ihracat tarafında ise gerileme yaşandı. Meyve ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,3 düşerek 290,3 milyon dolara indi. En sert düşüş ise Türkiye'nin önde gelen ihraç ürünlerinden biri olan kirazda görüldü. Kiraz ihracatı haziranda yüzde 78 azalarak 23,5 milyon dolarda kaldı.