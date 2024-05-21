Zirveyi gören altın fiyatlarında son durum: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? (21 Mayıs 2024)

Altın fiyatları geçtiğimiz gün, Fed’in bu yıl parasal gevşemeye başlayacağı beklentisi ve İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasının ardından artan güvenli liman talebi nedeniyle tüm zamanların zirvesine yükseldi.

Tarihi zirveyi gören altın fiyatları, doların gücünü korumasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.45 gerileyerek 2 bin 414.70 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altının gram fiyatı, yeni günde 2 bin 501,24 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 89 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 308 liradan satılıyor.