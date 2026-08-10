Zorunlu trafik sigortasına zam: Yeni primler belli oldu

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, ağustos ayında uygulanacak zorunlu trafik sigortası primlerini açıkladı. Yeni tarifeyle birlikte primlerde yaklaşık yüzde 4 artış gerçekleşti.

NTV'nin haberine göre, İstanbul'da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatacak bir sürücünün ödeyeceği tutar 19 bin 71 liraya yükseldi.

Riskli sürücü 57 bin lirayı aşan prim ödeyecek

Primlerde sürücünün hasar geçmişine göre belirlenen basamak sistemi büyük fark yaratıyor. İstanbul'da en riskli grup olan sıfırıncı basamaktaki otomobil sürücüsünün primi 57 bin 213 liraya çıkarken, en düşük risk grubundaki 8'inci basamak sürücüsü için tutar 9 bin 535 lira oldu.

Ankara'da primler 9 bin 266 lira ile 55 bin 594 lira, İzmir'de ise 8 bin 996 lira ile 53 bin 974 lira arasında değişiyor.

Ticari taksilerde 166 bin lirayı geçti

Ticari araçlarda ise rakamlar çok daha yüksek. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir taksinin zorunlu trafik sigortası 166 bin 214 liraya yükseldi. En düşük risk grubunda ise prim 27 bin 702 lira olarak belirlendi. Ankara'da taksiler için primler 26 bin 918 lira ile 161 bin 510 lira, İzmir'de ise 26 bin 134 lira ile 156 bin 806 lira arasında değişiyor.

Otobüslerde 408 bin liraya ulaştı

En yüksek tutarlardan biri 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde görüldü. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası 408 bin 348 liraya yükselirken, 8'inci basamakta prim 68 bin 58 lira oldu.

Geciktirene ek maliyet

Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması veya yenilenmemesi de maliyeti artırıyor. Her 30 günlük gecikme için prime yüzde 5 sürprim uygulanırken, toplam artış yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor. Sigortasız araçla trafiğe çıkılması halinde ise para cezasının yanı sıra aracın trafikten men edilmesi de söz konusu olabiliyor.