ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,7 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2022 GSYH verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,6'lık daralma gösterirken, üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.

Ülke ekonomisi, 2022 genelinde ise yüzde 2,1 büyüme kaydetti. ABD ekonomisi, 2021'de yüzde 5,9 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

ABD ekonomisinin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki büyümesinde, kısmen konut sabit yatırımı ve ihracattaki düşüşlerin, özel envanter yatırımı, tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırım, federal hükümet harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışlarla dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat ise azalış gösterdi.

Dördüncü çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü revizyonların, sabit yatırımlardaki yukarı yönlü revizyonla kısmen dengelenmesi belirleyici oldu.

Ülkede kişisel tüketim harcamalarında geçen yılın son çeyreğinde yaşanan artış yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e revize edildi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 3,2'den yüzde 3,7'ye yükseltildi. Gıda ve enerji harcamaları hesaplama dışı tutulduğunda çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bu dönemde yüzde 3,9'dan yüzde 4,3'e çıkarıldı.