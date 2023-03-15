ABD perakende satışları Şubat ayında düştü

ABD'de perakende satışlar Şubat ayında ​​%0.4 gerileyerek​ beklentilerden fazla düştü.

Reuters anketine katılan ekonomistler perakende satışların Şubat'ta %0.3 düşeceğini tahmin ediyorlardı.

Ocak ayında​ %3.0 artan satışlar, %3.2 olarak yenilendi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat malzemeleri, motorlu taşıt ve yedek parça, akaryakıt istasyonları ve gıda hizmetleri hesaba katılmadan hesaplanan çekirdek perakende satışlar aylık oranda %0.5 arttı​​. Reuters anketine katılan ekonomistler bu oranın %0.3 düşüş kaydedeceğini tahmin ediyorlardı​.

Otomobil, motosiklet ve yedek parçalarının hariç tutulduğu ancak gıda hizmetlerinin dahil edildiği çekirdek perakende satışlar ise beklentilere paralel olarak %0.1 düştü​​​.