ABD perakende satışları Şubat ayında düştü
ABD perakende satışları, motorlu taşıt alımları ve diğer mal alımlarının düşmesiyle Şubat ayında geriledi.
ABD'de perakende satışlar Şubat ayında %0.4 gerileyerek beklentilerden fazla düştü.
Reuters anketine katılan ekonomistler perakende satışların Şubat'ta %0.3 düşeceğini tahmin ediyorlardı.
Ocak ayında %3.0 artan satışlar, %3.2 olarak yenilendi.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat malzemeleri, motorlu taşıt ve yedek parça, akaryakıt istasyonları ve gıda hizmetleri hesaba katılmadan hesaplanan çekirdek perakende satışlar aylık oranda %0.5 arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler bu oranın %0.3 düşüş kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.
Otomobil, motosiklet ve yedek parçalarının hariç tutulduğu ancak gıda hizmetlerinin dahil edildiği çekirdek perakende satışlar ise beklentilere paralel olarak %0.1 düştü.