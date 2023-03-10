ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı
ABD'de tarım dışı istihdam, Şubat ayında beklentilerden fazla artarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha uzun süre faiz artışı yapma ihtimalini güçlendirdi.
ABD'de Şubat ayında tarım dışı istihdam 311,000 arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Şubat'ta 205,000 artacağını tahmin ediyorlardı.
Ocak ayı için 517,000 olarak açıklanan veri, 504,000 olarak yenilendi.
İş gücüne katılım Şubat ayında %62.4 seviyesinden %62.5 seviyesine yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı Şubat ayı işsizlik oranının %3.6 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Geçen ay işsizlik oranı %3.4 olarak açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının %3.4 seviyesinde kalacağını tahmin ediyorlardı.
ABD'de ortalama saatlik ücretler Şubat ayında %0.2 seviyesine geriledi. Beklentiler saatlik ücretlerin %0.3 artacağı yönündeydi.
Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki %4.4 seviyesinden %4.6 seviyesine yükseldi.