ABD'de ÜFE beklentilerin altında
ABD'de üretici fiyatları Şubat'ta aylık bazda gerilerken yıllık bazda ise tahminlerin altında artış gösterdi.
ABD'de üretici fiyatları endeksi (ÜFE) Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.6 ile beklentilerin altında yükseldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE'nin %5.4 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Ocak ayında yıllık bazda %6 olarak açıklanan ÜFE, %5.7 olarak yenilendi.
Üretici fiyatları Şubat'ta bir önce aya göre %0.3 artış beklentisine rağmen %0.1 düştü.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın %0.7 olarak açıkladığı ÜFE Ocak ayında %0.3 seviyesine revize edildi.
ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Şubat ayında beklentilerin altında kalarak değişim göstermedi. Ocak ayında %0.5 olarak açıklanan çekirdek ÜFE %0.1 seviyesine revize edildi.
Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek ÜFE'nin %0.4 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Yıllık bazda çekirdek ÜFE Şubatayında %4.4 ile beklentilerin altında yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler yıllık bazda %5.2 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.