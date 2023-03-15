ABD'de ÜFE beklentilerin altında

ABD'de üretici fiyatları endeksi (ÜFE) Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.6 ile beklentilerin altında yükseldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE'nin %5.4 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Ocak ayında yıllık bazda %6 olarak açıklanan ÜFE, %5.7 olarak yenilendi.

​Üretici fiyatları Şubat'ta bir önce aya göre %0.3 artış beklentisine rağmen %0.1 düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın %0.7 olarak açıkladığı ÜFE Ocak ayında %0.3 seviyesine revize edildi.

ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları Şubat ayında beklentilerin altında kalarak değişim göstermedi. Ocak ayında %0.5 olarak açıklanan çekirdek ÜFE %0.1 seviyesine revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek ÜFE'nin %0.4 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Yıllık bazda çekirdek ÜFE Şubatayında %4.4 ile beklentilerin altında yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler yıllık bazda %5.2 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.