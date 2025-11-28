Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas açılıyor

TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verileri, çalışanların geçim koşullarındaki bozulmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (Açlık Sınırı) 29 bin 828 TL’ye yükseldi. Giyim, kira, ısınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu masrafların eklenmesiyle yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL’ye çıktı.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 38 bin 752 TL olarak hesaplandı. Buna karşın mevcut asgari ücretin 22 bin 104 TL’de kalması, tek bir kişinin yaşama maliyetiyle asgari ücret arasındaki 16 bin 648 TL’lik farkın giderek büyüyen yoksullaşmayı gözler önüne serdi.

Konfederasyonun mutfak enflasyonu hesabı da tabloyu ağırlaştırdı. Gıda harcamalarındaki aylık artış kasımda yüzde 4,98 olurken, yıllık artış yüzde 45,07’ye ulaştı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,27, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48 olarak kaydedildi.

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark açılıyor

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas giderek açılıyor. Kasım ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı olarak açıklanan açlık sınırı 29 bin 828 TL ulaşırken, asgari ücret ile aradaki fark da tam 7 bin 723 TL'ye ulaştı.