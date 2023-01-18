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Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikası ne olacak?

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın izleyeceği faiz politikasına ilişkin konuştu.

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Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarının yaza kadar zirve yapabileceğini belirtti.

Villeroy söz konusu açıklamayı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki bir panelde yaptı.

ECB'nin %2 seviyesinde bulunan mevduat faizinin gelecek ay %2.5'e çıkarılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve piyasalar bu oranın Temmuz ayına kadar %3.2 civarında zirveye ulaşacağını öngörüyor. Yatırımcılar bu ayın başında %3.5'lik bir faiz oranını fiyatlamışlardı.

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