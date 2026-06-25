Avrupa'nın en pahalı ve en ucuz ülkeleri açıklandı

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Eurostat tarafından derlenen güncel verilere göre Avrupa çapında tüketici fiyatları belirgin farklılıklar gösteriyor. İzlanda Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 83.7 oranında üzerine çıkarak kıtanın en pahalı ülkesi konumuna yükseldi. Kuzey Makedonya ise 49.7 endeks değeriyle en düşük maliyetli ülke unvanını aldı.

Kurum tüketiciye yönelik aynı mal ve hizmet sepetinin bölge genelinde neredeyse dört katına varan maliyet farklılıkları yarattığını vurgularken, 2 binden fazla ürünün ortalama fiyatları referans alındı.

Uzmanlar ölçümleri hanehalkının doğrudan harcamaları ve kamu destekli hizmetleri kapsayan iki farklı yöntemle gerçekleştiriyor. Araştırma eğitim ve sağlık gibi devlet destekli hizmetleri de barındıran fiili bireysel tüketim verilerini birincil metrik olarak benimsiyor. Endeks 100 puanı Avrupa Birliği ortalaması olarak kabul ederken, söz konusu seviyenin üzerindeki değerler yüksek maliyetlere işaret ediyor.

Fiyat seviyeleri tek başına harcanabilir gelir düzeylerini hesaba katmıyor. Lüksemburg Avrupa Birliği üyeleri arasında en yüksek maliyetli bölge sıfatını taşıyor. Romanya 58.9 puanla en düşük maliyeti sunuyor. Lüksemburg içerisindeki tüketici fiyatları Romanya'nın 2.5 katına ulaşıyor.

Batı ve Kuzey Avrupa tüketici fiyatları endeksinde üst sıralarda konumlandı

Aday ülkeler ve EFTA üyeleri analize dahil edildiğinde İzlanda ile Kuzey Makedonya arasındaki fiyat uçurumu tam 3.7 katına çıkıyor. Coğrafi dağılım detaylı incelendiğinde Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri endekste çok daha yüksek değerler bildiriyor. Orta ve Doğu Avrupa coğrafyası ise görece daha uygun maliyetli bölgeler olarak kalmayı sürdürüyor. İsviçre tüketici fiyatları açısından Avrupa Birliği ortalamasını yüzde 81 oranında geride bırakıyor.

Danimarka yüzde 40.2, İrlanda yüzde 39.6 ve Norveç yüzde 38.4 oranında birliğin üzerinde maliyetler taşıyor. İsveç Avrupa Birliği ortalamasını yüzde 28.4 aşarken, Finlandiya yüzde 26.1 oranında yüksek maliyet bildiriyor. Hollanda içerisinde tüketici fiyatları aynı mal sepeti için 120.4 euro seviyesine denk geliyor. Avusturya 119 euro ve Belçika 118.1 euro endeks değerleriyle üst sıralarda yer alıyor.

Groningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Robert Inklaar rakamların daima kazançlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Yerel bir maaşın yerel olarak ne satın alabildiği yaşam standartları açısından asıl belirleyici metrik olarak öne çıkıyor. İsviçre son derece pahalı görünmesine rağmen yüksek ücretler sayesinde kıtanın en güçlü alım gücü seviyelerinden birini barındırıyor. Avrupa'nın en büyük dört ekonomisi kendi içinde değerlendirildiğinde Almanya tüketici fiyatları endeksini yüzde 9.1 oranında aşıyor.

Almanya büyük ekonomiler arasında ilk sıraya yerleşti

İspanya ise ortalamanın yüzde 8.9 altında seyrediyor. Alman vatandaşları aynı mal sepetine İspanyollara kıyasla tam 18 euro daha fazla harcıyor. Fransa 106.4 endeks puanıyla ortalamanın hemen üzerine çıkarken, İtalya 98 puanla ortalamanın altına iniyor. Güneydoğu Avrupa genelinde tüketici fiyatları ciddi oranda düşüyor.

Avrupa Birliği ortalamasında 100 euro olan standart bir mal sepeti Kuzey Makedonya'da sadece 49.7 euro seviyesinde alıcı buluyor. Türkiye 52.2 endeks puanıyla listenin en uygun maliyetli ikinci bölgesi olarak konumlanıyor. Bosna Hersek 55.7, Romanya 58.9 ve Bulgaristan 60 puanla sıralamanın alt kısımlarını oluşturuyor. Belirtilen bölgeler Avrupa Birliği ortalamasından en az yüzde 40 daha ucuz maliyetler sunuyor.

Karadağ 61, Sırbistan 62.5, Arnavutluk 65.7, Polonya 71.1 ve Macaristan 71.6 endeks değerlerini taşıyor. Bahsi geçen ülkeler ortalamanın en az yüzde 25 altında kalıyor. Hırvatistan 76.3, Slovakya 81.4, Litvanya 81.4 ve Çekya 82 puan alarak tüketici fiyatları listesini şekillendiriyor. Yunanistan 84 ve Portekiz 85.3 puanla tüketici fiyatları ortalamasının altında işlem görüyor.

Ücretler ve üretkenlik seviyesi yerel fiyatlamayı şekillendiriyor

Robert Inklaar maliyet farklılıklarının temel nedenini doğrudan üretkenliğe bağlı ücretlere dayandırıyor. Yüksek üretkenlik daha yüksek ücretleri beraberinde getiriyor. Artan işgücü maliyetleri yerel üretim ve tüketim kalemlerine kesintisiz yansıyor. Restoran yemekleri, konut kirası ve çocuk bakımı gibi ithal edilemeyen hizmetler tamamen yerel işgücü maliyetlerini izliyor.

Uzmanlar market raflarındaki yiyeceklerin veya tekstil ürünlerinin dahi devasa yerel unsurlar barındırdığını hatırlatıyor. Mağaza, işletme personeli, ulaşım ağı ve bina kirası gibi faktörler tüketici fiyatları dinamiklerine doğrudan etki ediyor. Mesafe, lojistik dağıtım ağları, yasal düzenlemeler ve sınır geçişleri sürekli ek maliyetler yaratıyor. İşletmeler özdeş ürünleri her bölgede aynı fiyattan sunamıyor.

Gayrisafi yurt içi hasıla tüketici fiyatları verileriyle paralel ilerliyor

Katma değer vergisi ile diğer tüketim vergilerindeki oran farklılıkları maliyet makasını daha da genişletiyor. İdeal tüketici fiyatları karşılaştırmaları döviz kuru ve vergi farklarını dikkate alarak harcanabilir gelir üzerinden gerçekleştiriliyor. Pforzheim Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Rainer Maurer fiyat seviyelerinin gayrisafi yurt içi hasıla ile pozitif korelasyon gösterdiğini belirtiyor.

Kıtanın en pahalı ülkeleri eş zamanlı olarak en varlıklı ekonomiler statüsünü güçlü şekilde koruyor. Yüksek tüketici fiyatları genellikle artan hanehalkı gelirleriyle entegre şekilde hareket ediyor. Analistler tüketici fiyatları metriklerinin her zaman makroekonomik satın alma gücü ekseninde analiz edilmesi gerektiğini tavizsiz şekilde savunuyor.