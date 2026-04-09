BDDK verileri: Bireysel kredi kartı bakiyesi ilk kez 3 trilyon TL’yi aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 3 Nisan ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 24 trilyon 901,9 milyar TL’ye yükseldi. Böylece toplam krediler bir önceki haftaya göre yaklaşık 356 milyar TL artış kaydetti.

Alt kalemlerde artış eğilimi devam ederken, tüketici kredileri 3 trilyon 159,3 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları ise 3 trilyon 12 milyar TL’ye çıktı. Böylece bireysel kredi kartı bakiyesi ilk kez 3 trilyon TL seviyesinin üzerine taşındı. Ticari ve diğer krediler 18 trilyon 730,6 milyar TL olurken, taksitli ticari krediler de 3 trilyon 842,8 milyar TL’ye yükseldi.

Kurumsal kredi kartları 909 milyar TL seviyesine ulaşırken, takipteki alacaklar da 682,6 milyar TL’ye çıkarak artışını sürdürdü.

Bankacılık sektörünün menkul kıymetler toplamı 7 trilyon 311,8 milyar TL’ye yükselirken, bir önceki hafta gerileyen toplam mevduat 28 trilyon 222,4 milyar TL’ye çıkarak yeniden artış gösterdi.

KKM tarafında düşüş eğilimi sürüyor

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) tarafında ise düşüş eğilimi sürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda 19 milyon TL azalarak 1,51 trilyon TL seviyesine geriledi.

Öte yandan, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 753,1 milyar TL seviyesine gerilerken, saklanan menkul kıymetlerde hem yurt içi hem yurt dışı yerleşikler tarafında düşüş dikkat çekti.

Yabancı para pozisyonlarında ise dalgalı bir görünüm izlendi. Bilanço içi açık pozisyon eksi 2,10 trilyon TL’ye genişlerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2,14 trilyon TL’ye yükseldi. Böylece sektörün net genel döviz pozisyonu 35,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün yasal özkaynakları ise 5 trilyon 544,1 milyar TL ile yataya yakın seyrini korudu.