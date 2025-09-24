BETAM: Öğrencilerin enflasyon beklentisi yükseldi, ortalama tahmin yüzde 54,1

BETAM’ın Eylül 2025 raporuna göre hanehalkı enflasyon beklentisi bir yıl sonrası için yüzde 54,1 oldu.

Katılımcıların yüzde 32,5’i enflasyonun yüzde 41-60 aralığında gerçekleşeceğini öngörürken, mevcut enflasyon oranının (%32,95) altına düşeceğini bekleyenlerin oranı yüzde 25,2 olarak kaydedildi.

Verilere göre erkeklerin beklentisi yüzde 54,3, kadınların beklentisi yüzde 53,7 seviyesinde. Yaş gruplarında en düşük tahmin yüzde 51,2 ile 25-34 yaş grubunda ölçülürken, en yüksek beklenti yüzde 56,2 ile 65 yaş ve üzeri grupta görüldü.

Tüm yaş gruplarında önceki aya kıyasla düşüş gözlendi. En büyük azalış 65 yaş ve üstü grupta (5,3 puan), en düşük azalış ise 35-44 yaş grubunda (1,4 puan) kaydedildi.

Öğrencilerin beklentisi yüzde 60’ı aştı

İş durumuna göre yapılan sınıflandırmada en yüksek beklenti öğrencilerde (%60,7), en düşük beklenti ise maaşlı devlet çalışanlarında (%45,7) oldu.

Bir önceki aya kıyasla en büyük düşüş maaşlı devlet çalışanlarında (9,8 puan), en yüksek artış ise öğrencilerde (6,5 puan) kaydedildi.

Emekliler ve çalışmayanlarda beklenti yüzde 57,7, özel sektör çalışanlarında yüzde 54,5, işsiz ve iş arayanlarda yüzde 50,4 seviyesinde ölçüldü.