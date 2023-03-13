Cari açık yılın ilk ayında 9,85 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2023'te cari işlemler hesabı 9 milyar 849 milyon dolar açık verdi.

Reuters anketindeki beklenti 10 milyar dolar açık oluşması yönünde idi.

Veri tarihinin rekoru kırıldı

Cari açıkta bir önceki rekor açık ise 9.41 milyar dolar ile 2011 yılı Mart ayında gerçekleşmişti. TCMB verileri 1984 Aralık'tan bugüne aylık bazda detay içerirken 1984 öncesinde Türkiye ekonomisi aylık 10 milyar dolar açık verebilecek büyüklükte değildi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ocakta 12 milyar 431 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 164 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 454 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi ocakta 381 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kalemi de 201 milyon dolar net çıkış kaydetti.