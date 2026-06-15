Cari açıkta iyileşme sürüyor, enerji ve jeopolitik riskler gündemde

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari işlemler dengesi nisan ayında 5,7 milyar dolar açık verdi. Söz konusu veri, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşirken mart ayında kaydedilen 9,7 milyar dolarlık açığa göre belirgin bir iyileşmeye işaret etti.

Nisan verisiyle birlikte 12 aylık kümülatif cari açık 39,7 milyar dolardan 37 milyar dolara gerilerken, yılın ilk dört ayında biriken cari açık 29,4 milyar dolara ulaştı. Böylece Ocak-Nisan dönemindeki açık, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 22,6 milyar doların üzerine çıktı.

Dış ticaret açığındaki daralma etkili oldu

Matriks Haber'in aktardığına göre nisandaki iyileşmenin temel nedeni dış ticaret açığındaki gerileme oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı mart ayındaki 9,5 milyar dolardan 6,8 milyar dolara düştü. Altın ithalatındaki yavaşlama ve ihracattaki toparlanma cari dengeyi destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıktı.

Kurum raporlarında mal dengesindeki iyileşmenin cari açıktaki gerilemenin temel kaynağı olduğu vurgulandı.

Turizm gelirleri destek sağlıyor

Hizmetler dengesi kaynaklı net gelir nisanda 3,7 milyar dolara yükselirken, seyahat gelirlerinden elde edilen net katkı 2,9 milyar dolar oldu. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm ve taşımacılık gelirlerinin cari açığı sınırlayan en önemli kalemlerden biri olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

Yıllıklandırılmış bazda hizmetler dengesi fazlasının 62,8 milyar dolara ulaşması dikkat çekti.

Çekirdek cari denge fazla verdi

Altın ve enerji hariç hesaplanan çekirdek cari denge nisanda 319 milyon dolar fazla verdi. Aralık 2025'ten bu yana ilk kez kaydedilen fazla, iç talepteki dengelenme ve altın ithalatındaki yavaşlamanın sonucu olarak değerlendirildi.

Bununla birlikte ekonomistler, manşet cari açığın enerji ve altın fiyatlarına duyarlılığının sürdüğüne işaret etti.

Finansman tarafında güçlü giriş

Cari açığın finansmanında portföy yatırımları ve kredi girişleri belirleyici rol oynadı. Nisanda portföy yatırımlarında 4,1 milyar dolarlık net giriş gerçekleşirken, diğer yatırımlar kaleminde de güçlü sermaye akımları görüldü.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi, yatırım fonları ve devlet iç borçlanma senetlerine ilgisinin artması finansman görünümünü destekledi. Mart ayında yaşanan kayıpların ardından TCMB rezervleri de yaklaşık 12 milyar dolar arttı.

Mayıs verileri iyileşmeye işaret ediyor

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre mayısta dış ticaret açığı 5,6 milyar dolara geriledi. İthalattaki düşüşün ihracattan daha belirgin olması nedeniyle ekonomistler mayıs ayında cari açığın nisana göre daha düşük gerçekleşmesini bekliyor.

Kurum tahminleri mayıs ayı cari açığının 1 milyar dolar ile 2,5 milyar dolar arasında oluşabileceğine işaret ediyor.

Riskler masada kalmaya devam ediyor

Ekonomistlerin ortak görüşü, cari dengede görülen iyileşmeye rağmen risklerin ortadan kalkmadığı yönünde. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş eğilimi yıl sonu tahminleri üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor.

Buna karşılık turizm sezonunun güçlü geçmesi ve dış ticaretteki dengelenmenin sürmesi halinde yılın ikinci yarısında cari açık üzerindeki baskının hafifleyebileceği değerlendiriliyor.