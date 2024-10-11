Cari fazla 5 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre ağustos ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 9 milyar 14 milyon dolar oldu.

Net Hata ve noksan Ağustos'ta 3,66 milar dolar açık verdi, önceki veri 1,19 milyar dolar açık olarak kaydedilmişti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Ağustos ayında 2,91 milyar dolar oldu. Önceki açık 5,1 milyar dolar düzeyindeydi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 6 milyar 793 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 475 milyon doları net çıkış ve 14 milyon ABD doları net giriş kaydetti.