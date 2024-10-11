Piyasa Katılımcıları Anketi ekim sonuçları geldi: İşte dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentisi…

TCMB, Ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2024 enflasyon beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi.

Ekim ayına ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 2,22'den yüzde 2,39'a çıktı. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e geriledi. 24 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 18,38 iken yüzde 18,08 oldu.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 36,63 oldu. Bir önceki yıl sonu dolar tahmini 37,15 olarak gerçekleşmişti. 12 ay sonrası için dolar beklentisi 42,42'den 42,73'e çıktı.

2025 için büyüme tahmini yüzde 3,3'e geriledi

2024 için yıllık büyüme tahmini ise 3,19'dan yüzde 3,12'ye geriledi. 2025 için büyüme tahmini ise yüzde 3,36'dan yüzde 3,3'e geriledi.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,83 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 oldu.

Piyasa katılımcılarının 2424 için cari açık beklentisi 22,16 milyar dolardan 20,17 milyar dolara indi. Gelecek sene için ise beklenti 24,31 milyar dolardan 23,71 milyar dolara geriledi.

Ayrıntılar geliyor...